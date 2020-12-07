شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلون سهم ملاذ للتأمين (8020) باللون الأحمر في آخر جلساته، ليتكبد السهم خسائر فادحة بلغت نسبتها -8.32% بما يعادل -1.54 نقطة، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليصل إلى الاستناد لدعم خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، ونعزي ذلك حتى الآن كمحاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم جداً وهو ثبات مستوى الدعم 17.00 خلال تداولات السهم القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 18.96 من جديد استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 18.44.