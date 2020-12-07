شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي ينخفض للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم المصافي (2030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد خسائر هي الثانية له على التوالي بنسبة بلغت -8.10% بما يعادل -8.20 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 107.73، بشرط ثبات مستوى الدعم 89.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 89.60 ومستوى المقاومة 100.00.