شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلية يستقر بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم الاهلية (8140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.10% بما يعادل 0.16 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستقر السهم أدنى مستوى المقاومة 14.84، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 7.5 إلى 19.38).
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 14.84، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 13.44 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 مستوى المقاومة 15.50.
كانت هذه تفاصيل خبر الاهلية يستقر بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 07-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.