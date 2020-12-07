شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينخفض لأدنى مستوى له في أسبوعين – تحليل صباحي – 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتكبد المؤشر خسائر قوية بلغت نسبتها -1.08% بما يعادل -94.05 نقطة، ليستقر في نهاية تداولاته عند أدنى مستوياته في أسبوعين، وذلك كمحاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، لأنه يستفيد حتى الآن بالضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط.

لذلك مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى الدعم 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,458.45 ومستوى المقاومة 8,747.00.