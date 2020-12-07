شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي بالقرب من الأعلى له في عامين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمنت حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي عن الابتكار في نظام المدفوعات الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 0.7431 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7430، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7437، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7421، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7425.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساعاً إلى ما قيمته 52.9 مقابل 51.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي خطاب تحت عنوان "الابتكار في نظام المدفوعات الاسترالي" في ندوة عبر الإنترنت استضفتها شبكة المدفوعات الاسترالية، وصولاً للكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تسارع النمو إلى 13.9% مقابل 11.9% في تشرين الأول/أكتوبر.