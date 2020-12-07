شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم.. بين 110 و 140جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجلت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 7-12-2020 بحسب ما أعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة متوسط أسعار بين 110-140 جنيها فى محلات الجزارة والهايبر ماركت.

واستقرت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، 9 أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140، جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية بطرح كافة أنواع منتجات اللحوم، حيث يتم طرح لحم المفروم بسعر الطبق زنه 500 جرام بـ 32.5 جنيه وطرح البط المسكوفى بـ 38.5 جنيه للكيلو، وكذلك طرح كميات كبيرة من السمان بسعر 29.5 جنيه لعدد 2 سمانة حجم كبير "جامبو"، وكذلك طرح لحوم كباب حلة مجمدة برازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو، وكذلك طرح السمك الفيلية باسا أبيض بسعر 37 جنيها، والماكريل المجمد الهولندى بـ 36 جنيها.

وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمختلف المحافظات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق لاخرى فى إطار تخفيف العبء على المواطنين وأيضا العمل على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية في ظل وجود مخزون استراتيجى من السلع الغذائية بمخازن الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتأمين مخزون من كافة السلع الأساسية طوال الوقت وهو ما نجحت فيه وزارة التموين خلال فترة جائحة كورونا، حيث لم تشهد الأسواق نقصا في أى سلع غذائية