شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات الإحصاء تكشف نجاح "تكافل وكرامة" فى احتواء معدلات الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتبنى الدولة منذ سنوات مجموعة من المبادرات الاجتماعية من أجل حماية الأسر من التقلبات الاقتصادية، ومن أهم هذه المبادرات تكافل وكرامة، ومع إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام 2019/2020، ظهرت مكاسب هذا البرنامج في احتواء معدلات الفقر منذ بدء التطبيق وحتى الان.

وكشفت أهم نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والذي حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن 87% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة معا هم أفقر 40% من السكان، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة فى استهداف الأسر الأولى بالرعاية منذ بدء تطبيق البرنامج وحتى الآن.

وتشير نتائج البحث، إلى أن توزيع المستفيدين من البرنامج موزعين بواقع 25% من المستفيدين و33% من كلا من تكافل وكرامة ينتمون إلى أفقر شريحة من السكان، وتقل نسبة المستفيدين إلى حد كبير في الشرائح الأربعة الأغنى.



وتراجع معدلات الفقر، لأول مرة منذ 20 عاما، إلى 29٪ عام 2019/2020 مقابل 32.5٪ العام 2017/2018، وارتفع متوسط الإنفاق الكلي في السنة إلى 61 ألف جنيه، كما ارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة من 60 ألف جنيه إلى 69.1 ألف جنيه عام 20/19، واستمر الدعم الغذائى لمتوسط المقدم للأسرة ليصل إلى 1420 جنيه للأسرة ومازالت الدولة تغطي 84٪ من الأسر من خلال الدعم التموينى.