شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعتزم الحكومة طرح أراضى صناعية جديدة؟ .. وزيرة الصناعة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعمل على مراجعة الأراضى التى جرى تخصيصها للمستثمرين والشركات خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه لا نية فى الفترة الحالية لطرح أراضى جديدة فى ظل عدم استغلال كافة القطع التى تم طرحها.

وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، فى تصريحات خاصة، أن الحكومة عازمة على تحقيق التنمية للقطاع الصناعي، والعمل على تسهيل إجراءات التعامل مع كافة المؤسسات ذات الصلة والتى من شأنها تخيف الإجراءات على المستثمرين.

وكانت هيئة التنمية الصناعية فتحت باب تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين، 23 يونيو 2020 بإتاحة 654 قطعة أرض جديدة للمستثمرين موزعة بعدد 12 محافظة، بحسب موقع الخريطة الإليكترونية للأراضى الصناعية.

وحصل ”الخليج 365” على خريطة توزيع الأراضى موزعة كالتالي، القطامية بالقاهرة 4 قطع بمساحة 7032 متر، المحلة بمحافظة الغربية اتاحة 37 قطعة أرض 27248 متر، العاشر من رمضان عدد 51 قطعة بمساحة 303886 متر، طيبة فى الأقصر 9 قطع بمساحة 54799 متر، قنطرة شرق بالإسماعلية 45 قطعة أرض بمساحة 39460 متر.

كما تم اتاحة 33 قطعة أرض فى برج العرب بالإسكندرية بمساحة 106000 متر، و5 قطع فى دشلوط بمحافظة أسيوط6995 متر، و329 قطعة أرض فى مدينة السادات بالمنوفية بمساحة اجمالية 746061 متر، 3 قطع بالمطاهرة فى المنيا بمساحة 2405 متر، 13 قطعة أرض فى الوادى الجديد بمساحة 2491 متر، 19 قطعة أرض فى بورسعيد بمساحة 38844 متر، وفى نجع حمادى بقناة تم اتاحة 106 قطع أرض بمساحة 156890 متر.