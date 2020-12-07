شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع متوسط الدخل السنوى للأسرة المصرية لـ69 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام، أنباء سارة على أكثر من جانب، أهمها على الإطلاق تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ عام 1999/ 2000 إلى 29% عام 2019/2020 مقابل 32.5% العام 2017/2018، ولكن تراجع معدلات الفقر لم تكن هى الوحيدة المبشرة بهذا البحث.

وأظهرت أهم نتائج البحث الذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن متوسط الدخل السنوى للأسرة بالألف جنيه ارتفع بشكل ملحوظ طبقا لمحل الإقامة عام 2019/2020، مقارنة بعام 2018/2019، بالأسعار الجارية.

وارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة لأجمالى الجمهورية، من 60.4 ألف جنيه سنويا عام 2017/2018 إلى 69.1 ألف جنيه سنويا عام 2019/2020، بنسبة زيادة قدرها 14.3%، وارتفع متوسط الدخل السنوى الصافي للأسرة فى حضر الجمهورية من 69.6 ألف جنيه سنويا عام 2017/2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 16.4%.

وبلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنويا عام 2017/2018، مقابل 59.7 ألف جنيه سنويا عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 13.3%.

وتضمنت أهم نتائج البحث والإنفاق والاستهلاك، متوسط الإنفاق الكلى فى السنة والذي ارتفع إلى 61 ألف جنيه، كما ارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة من 60 ألف جنيه إلى 69.1 ألف جنيه عام 20/19، واستمر الدعم الغذائى لمتوسط المقدم للأسرة ليصل إلى 1420 جنيه للأسرة ومازالت الدولة تغطي 84٪ من الأسر من خلال الدعم التموينى.