شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يعوض خسائره في اسبوعين -تحليل صباحي- 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الأحد حيث اغلق عند مستوى 73٫50 فلس، ليعوض بذلك خسائره التي حققها في اسبوعين، كما تجاوز السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 90 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 63 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 70 بينما مستوى المقاومة هو 79 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد