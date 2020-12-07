شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حقها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 281 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 270 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 293 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 280.0 بينما مستوى المقاومة هو 283.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط