شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يتجاوز خط ا لاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 183 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 174 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط قصيرا لأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 194 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 174 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 182 بينما مستوى المقاومة هو 187 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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