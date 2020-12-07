شكرا لقرائتكم خبر عن م سلطان (SULTAN) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الأحد عند مستوى 90 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم في عام، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستويات قد تصل الى 82 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 93 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 87 بينما مستوى المقاومة هو 92 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط