شكرا لقرائتكم خبر عن مدار (MADAR) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأحد مرتفعا عند مستوى 89 فلس، الا انه تراجع ليغلق الجلسة عند مستوى 86٫50فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 79 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 91 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 85.7 بينما مستوى المقاومة هو 88.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط