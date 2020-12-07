شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 6٫85 ريال، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 6٫70 ريال،كما تجاوز السهم الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة التالي عند 7٫10 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6٫70 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.77 وبين مستوى المقاومة هو 7.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد