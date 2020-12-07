شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD)الانظار تتجه لأعلى -تحليل صباحي- 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 2٫169 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 2٫10 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع في الأجل القصير لمستوى المقاومة التالي عند 2٫45 ريال كمستوى أول ثم 2٫70 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.07 وبين مستوى المقاومة هو 2.28 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد