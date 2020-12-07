شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى6101 نقطة، ملامسا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع ان يعوق وصول المؤشر لمستوى المقاومة الحالي عند 6250 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 6000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,059 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,134 نقطة