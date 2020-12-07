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وتعد هذه المشاركة الأولى للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»سدايا» كجهة عارضة في الحدث الدولي، حيث تستعرض أبرز منجزاتها للجمهور من التطبيقات الالكترونية الخاصة بجائحة فيروس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك في النسخة الأربعين من معرض جيتكس، إحدى المناسبات الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، الذي يقام بمدينة دبي خلال الفترة 6 - 10 ديسمبر، في مسعى لإبراز جهود ومنجزات المملكة في الارتقاء إلى ريادة الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.وتعد هذه المشاركة الأولى للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»سدايا» كجهة عارضة في الحدث الدولي، حيث تستعرض أبرز منجزاتها للجمهور من التطبيقات الالكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا ، إضافة إلى المنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، وتلبية المتطلبات الاجتماعية.

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