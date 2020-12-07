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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة منحت كلا من شركة الجوف للتنمية الزراعية «جادكو» وشركة تبوك للتنمية الزراعية «تبوك الزراعية» شهادة عضوية معتمدة في لجنة منتجي البذور في دورتها السابعة، والتي تبدأ من تاريخ 1 يناير 2021 ولمدة 5 أعوام.

وحسب بيانين منفصلين للشركتين على «تداول» أمس ، فقد تم الإعلان عن الاعتماد ضمن فعاليات اليوم العالمي للتربة 2020 الذي عقد 5 ديسمبر 2020، تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

يذكر أن «لجنة منتجي البذور» هي الجهة الرسمية الوحيدة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية لإنتاج تقاوي القمح بالمملكة، حيث يتم إنتاج التقاوي وتوزيعها على المزارعين تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.