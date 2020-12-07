شكرا لقرائتكم خبر 37 % وفر في استهلاك الطاقة بمبنى البلدية والقروية بالرياض بعد التأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» على مشروع إعادة تأهيل مبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية بمدينة الرياض، الذي يقع على مساحة إجمالية قدرها 81 ألف م2، يعمل بها أكثر من 1470 موظفا.

وبدأت «ترشيد» في تنفيذ هذا المشروع أواخر مارس من 2020، وقد شملت أعمال إعادة التأهيل 8 معايير لرفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، حققت الشركة من خلالها خفضا في الاستهلاك الكهربائي قدره 5,7 ملايين كيلو واط ساعة من الاستهلاك السنوي العام البالغ 15,2 مليون كيلو واط ساعة، أي ما يعادل وفرا بنسبة 37% من الاستهلاك الكهربائي السابق.

وذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ترشيد وليد الغريري، أن الشركة قد أجرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بداية المشروع، وتبين لها أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة، وأيضا تطوير الأنظمة الكهربائية وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع حركة الموظفين والزوار داخل المبنى بأفضل التقنيات المستخدمة.

وأضاف أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تساوي تفادي 3,700 طن من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة 62,000 شجرة.

وقد بدأت «ترشيد» بتطبيق 8 معايير للرفع من كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، حيث سيتم استبدال 4 مبردات رئيسة (chiller) في محطة التبريد المركزية بأخرى مرشدة، و4 مضخات لمياه التبريد الأولية بأخرى حديثة، وتركيب نظام تحكم حديث على محطة التبريد (CMS)، وتركيب نظام ذي تردد متغير (VFD) للتحكم في وحدات مناولة الهواء ومراوح التهوية بحسب الحاجة. كما تضمنت المعايير استبدال أنظمة الإنارة التقليدية الحالية بأنظمة ليد (LED) موفرة للطاقة.

يذكر أن الشركة السعودية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» تسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة، المنبثق من رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة دون وضع أي عبء على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى تطوير قطاع وطني حيوي يساهم في تحقيق نقلة نوعية في خدمات كفاءة الطاقة.

مشروع إعادة تأهيل مبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض

استبدال 4 مبردات رئيسة في محطة التبريد بأخرى مرشدة

استبدال 4 مضخات لمياه التبريد الأولية بأخرى حديثة

تركيب نظام تحكم حديث على محطة التبريد (CMS)

تركيب نظام ذي تردد متغير (VFD) للتحكم في مناولة الهواء

استبدال أنظمة الإنارة التقليدية بأنظمة (LED) موفرة للطاقة

مشروع إعادة تأهيل مبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض

المساحة: 81,600 م2

العاملون: 1470 موظفا

الاستهلاك السنوي: 15,2 مليون كيلووات ساعة

الخفض بالاستهلاك:

5,7 ملايين كيلووات ساعة

نسبة الوفر: 37% من الاستهلاك الكهربائي السابق

نسبة التوفير تساوي: