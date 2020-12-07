محكمة الرياض تصرف النظر عن دعوى وزارة النقل ضد «الغاز»

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وأوضحت الشركة في بيان على «تداول»، أن هذا الحكم يعد حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.وتسلمت شركة الغاز في مايو 2017 نسخة من لائحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام سابقا - النيابة العامة حاليا - ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى، بخصوص الحادث المروري الذي تسبب في تسرب الغاز من صهريج الغاز ثم انفجاره.
وصدر في يناير 2020 حكم بتأييد رد دعوى إثبات المسؤولية المقامة على الشركة المتعلقة بالحق العام في حادث انفجار الغاز.
ووقع في 1 نوفمبر 2012 حادث مروري لناقلة غاز تابعة لشركة الغاز والتصنيع نجم عنه انقلاب الناقلة، مما أدى إلى تسرب الغاز السائل من الناقلة التي كانت قادمة من محطة القطيف التابعة لشركة أرامكو السعودية ومتجهة إلى محطة الرياض بطريق الخرج.
وأدى انفجار الناقلة إلى خسائر بشرية ووفيات وإصابات، إضافة إلى أضرار مادية باحتراق عدد من السيارات وتهشم بعضها، إضافة إلى تدمير لموقع ورشة ومعرض سيارات ومعدات، وتأثر المحلات القريبة بتحطم لجدران وتهشم للزجاج والنوافذ.
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