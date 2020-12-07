إتقان العقارية تطلق حملتها التسويقية لبوابة التحلية بجدة بفرص استثمارية متنوعة

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ويمتاز المشروع بقربه من محطة قطار الحرمين الذي يبعد عنها بـ 7 كلم، وجامعة الملك عبدالعزيز الذي تبعد عنه بـ 10 كلم، و11 كلم عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، إلى جانب ارتفاع المخطط بـ 55 مترا عن سطح البحر، مما يجعله يحظى بمناخ متميز بخلاف المخططات القريبة من البحر.وقال رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز الرشيد إن مخطط «بوابة التحلية « من المشاريع العقارية الرائدة والحيوية والواعدة بقلب مدينة جدة يأتي تمركزه على مفترق طرق رئيسية إضافة مهمة لموقعه، ويضم 554 قطعة أرض تتنوع ما بين تجارية رئيسية تتفاوت مساحاتها بين (2.150م2) و (4.440م2) يمكن بناء 9 أدوار عليها، وقطع سكنية تجارية تتفاوت مساحتها بين (1.150م2) و (1.580م2) يمكن بناء 7 أدوار عليها، وسكنية بمساحات تتفاوت بين (600م2) إلى (1.200م2) يمكن بناء 6 أدوار عليها .
يذكر أن تفاوت مساحات القطع العقارية بالمشروع واكتمال الخدمات العامة فيه من أربعة مساجد وأربع مدارس وأربع حدائق عامة نموذجية مزودة بملاعب خاصة للأطفال يشكل فرصة مميزة أمام كل شرائح المستثمرين.
وسيتم بيع القطع عبر مزاد علني سيقام في مدينة جدة يوم 21 ديسمبر 2020 بقاعة بلاتسو وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.
ودعت شركة إتقان العقارية الراغبين في المزايدة من المستثمرين إلى زيارة مكتب المبيعات داخل المخطط، أو زيارة الموقع الالكتروني للشركة لمعرفة شروط المزاد، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019) (0550053000 - 0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
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