شكرا لقرائتكم خبر عن جيتكس 2020.. تعرف على الطائرة المعروضة في جناح «اتصالات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

يتم عرض نموذج رؤية مجموعة «هيونداي موتور» للنقل الجوي داخل المدن S-A1 خلال «أسبوع جيتكس للتقنية»، في مركز دبي التجاري العالمي.

واختارت مؤخراً «اتصالات»، ومعرض «جيتكس» النموذج S-A1 ضمن قائمة «أفضل الابتكارات في 2020»، وقامتا بدعوة مجموعة «هيونداي موتور» لعرض تقنيتها الفائقة.

ويتم عرض النموذج S-A1 الكهربائي بالحجم الكامل في جناح «اتصالات»، إلى جانب منطقة الواقع الافتراضي، حيث سيتم التعريف برؤية مجموعة «هيونداي موتور» للنقل الجوي في المدن وكيفية مساهمته في تقليل زمن تنقل الركاب والتخفيف من الازحام على الأرض.

وقال جايوون شين، نائب الرئيس التنفيذي ومدير قسم النقل الجوي في المدن في مجموعة «هيونداي موتور»: «تقوم هيونداي بتطوير التقنيات اللازمة التي ستضمن موقعها كمحرّك لقطاع النقل الجوي في المدن، عبر توفيرها لنماذج مواصلات جديدة ومنخفضة التكاليف».

رسم تخييلي لطائرة هيونداي

ومن المتوقع أن يشكل النقل الجوي في المدن جزءاً هامّاً من حلول النقل المتكاملة مع استمرار نمو المدن حول العالم، والتوقعات بوصول عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، مع إقامة ثلثي هذا العدد في المدن.

ويشهد معرض «جيتكس» عرض رؤية مجموعة «هيونداي موتور» الخاصة بتصدّر المواصلات الميسرة، والتي أعلنت عنها للمرة الأولى في «معرض الإلكترونيات الاستهلاكية» (CES) 2020، وتتألف هذه الرؤية من ثلاث حلول للنقل:

مركبة جوية مصممة لتلبية احتياجات النقل المستقبلية داخل المدن والأقاليم، ويعد النموذج S-A1 بالحجم الكامل مثالاً على هذا الحل. مركبات مبنية حسب الطلب (PBV) تربط البشر ببعضهم البعض على الطرقات. «المنصة» (The Hub) التي ستشكل مساحة للنقل والأنشطة المجتمعية.

ويستضيف معرض «جيتكس» أحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بشبكات الاتصالات، والاتصالات المتنقلة، وشبكات الاتصالات الحديثة، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، والأجهزة القابلة للارتداء، والسيارات المتصلة، والمركبات الجوية المسيّرة، وغيرها.