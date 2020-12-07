رئيس جهاز الإحصاء: هناك أسر يزيد دخلها عن 2.5 مليون جنيه فى السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الإحصاء: هناك أسر يزيد دخلها عن 2.5 مليون جنيه فى السنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يعتبر أحد المصادر الرسمية والرئيسة للبيانات والأرقام التي تعتمد عليها أجهزة الدولة في التخطيط والإعداد لتصور كامل لكل مشكلات المجتمع لتلبية احتياجات المواطنين فى الاتجاهات كافة.
وأشار بركات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على قناة "ON": إلى أن متوسط الدخل السنوي للأسرة ارتفع من 60 ألف جنيه إلى 96 ألف جنيه، مضيفًا: "لدينا أسر دخلها أقل من 10 آلاف جنيه في السنة، ونحن ندخل في تجمعات سكانية على أعلى مستوى وهناك أسر دخلها يزيد عن مليوني ونصف المليون جنيه فى السنة، كما تراجعت نسب الفقر في جميع مناطق الجمهورية وكانت في ريف الوجه البحري ثم ريف الوجه القبلي".
وأضاف بركات، "نعتبر كل بياناتنا وأرقامنا بمثابة البوصلة الرئيسية التي تستخدمها أجهزة الدولة المعنية لوضع الخطط لمواجهة المشكلات التي تقف أمام المجتمع المصري مثل الفقر والعشوائيات".
وتابع: "في عام 2017-2018 أعلننا أن نسبة الفقر كانت تقدر بنحو 32.5% لكنها قلت لتصل إلى 29.7% الآن أي أننا رفعنا 3.4 ملايين مواطن فوق خط الفقر، إذ نفذت الدولة الكثير من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولأول مرة حدث تراجع في ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية، إذ هبط المنحنى وهو ما يحسب للحكومة والدولة والجهود التي بذلتها خلال السنتين الماضيتين".
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