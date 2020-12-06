«ديوا» تعيد صياغة مستقبل الخدمات وترسم ملامح ابتكارات العقد المقبل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي من سعيد الطاير على أبرز استراتيجيات ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي، في مجال الابتكار والتي تهدف إلى إعادة صياغة مستقبل الخدمات وتوفير تجارب نوعية للمتعاملين وجميع المعنيين، ومن أبرزها «ديوا الرقمية»، والتي ستعمل على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية.

تركز «ديوا الرقمية» على أربعة محاور؛ أولاً: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية، وثانياً: تشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين طاقة مبتكرة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على تطوير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي سيكون أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. ويشتمل المجمع على كامل سلسلة القيمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بدءاً من البحوث والتطوير والابتكار، مروراً بإنتاج الطاقة وتخزينها، والتحسين المستمر، ما يضمن تحقيق نتائج رائدة في مجال الطاقة النظيفة؛ وثالثاً: التوسع في استخدام الحلول المتكاملة للذكاء الاصطناعي، حيث ستكون دبي أول مدينة تقدم خدمات الكهرباء والمياه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورابعاً: «منصة مورو» لتقديم حلول رقمية على المستوى المحلي والعالمي.

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