شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تؤكد «المدينة الآمنة» بـ «تطبيقات ذكية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض القيادة العامة لشرطة دبي في أسبوع معرض جيتكس للتقنية 2020، أحدث ابتكاراتها وتطبيقاتها الذكية الهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية في إسعاد أفراد المجتمع وأن تكون «دبي المدينة الآمنة»، إلى جانب عرض الخدمات الذكية النوعية التي توفرها نقاط الشرطة الجديدة في الضواحي «شرطة الضواحي».

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن مشاركة شرطة دبي هذا العام في معرض «جيتكس» تتضمن عرض عدد من المشاريع والتطبيقات الذكية، التي توفر الخدمات الشرطية المتنوعة الهادفة إلى إسعاد الجمهور، وتعزيز الأمن والأمان لهم.

وأشار العميد الرزوقي إلى أن شرطة دبي هذا العام تعرض خلال مشاركتها في جيتكس الذي تقدم فيه مختلف الدوائر الحكومية أحدث إبداعاتها من خدمات ذكية وتقنيات ذكاء اصطناعي حديثة ومتطورة تلبي توقعات وطموحات القيادة الرشيدة، مبادرتها النوعية الممثلة في نقاط شرطة الضواحي التي تعتبر إضافة نوعية في العمل الشرطي، والهادفة إلى التواصل مع كافة شرائح المجتمع، وتوفير كافة خدمات مركز الشرطة الذكي SPS لهم؛ ليتمكنوا من إجراء كافة المعاملات بسهولة ويسر ودون أي تدخل بشري وعلى مدار ٢٤ ساعة.

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها في جيتكس «نظام مسرح الجريمة وإدارة القضايا الذكي»، الهادف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في الكشف عن الجريمة، وأتمتة العمليات الإدارية في إدارة مسرح الجريمة، واعتماد نظام العمل اللاورقي.