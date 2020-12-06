شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث تطورات تقنية المعلومات في «تنظيم الاتصالات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعرض الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أهم مشاريعها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 بدبي، وتتمثل مشاركة الهيئة في استعراض مشاريع تندرج ضمن تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتقنيات الاتصالات والمعلومات المبتكرة وأبرز محطاتها في رحلة التحول إلى مجتمع رقمي متقدم وآمن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي مشاركة الهيئة ضمن منصة الحكومة الرقمية التي تضم 15جهة حكومية اتحادية كفريق واحد في تجسيد لمبدأ الحكومة الواحدة التي تقدم خدمات متميزة.

وسيحظى زوار جناح الهيئة بتجربة غنية بالمعلومات حول أحدث التطورات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال التعرف إلى عدد من المشاريع المبتكرة.

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