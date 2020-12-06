شكرا لقرائتكم خبر 31 ألف عملية توثيقية خلال نوفمبر.. ثلثها إفراغ عقاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت وزارة العدل أكثر من 31 ألف عملية توثيقية خلال نوفمبر الماضي، عبر خدمة الموثق، ثلثها ذهبت لعمليات إفراغ عقاري.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة أمس تنوعت العمليات المعتمدة بين مختلف الخدمات التي يقدمها الموثقون والموثقات على مدار الساعة، حيث بلغت عمليات الإفراغ العقاري أكثر من 10 آلاف عملية، وتوزعت بقية العمليات على توثيق الوكالات والإفراغ برهن والرهن العقاري، وكذلك تصحيح الصكوك وفك الرهن والإقرارات المالية ثم فسخ الوكالات، وأخيرا توثيق عقود الشركات.

وبينت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات نفسها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تقدم عددا من الخدمات التوثيقية، تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، تصحيح الصكوك، وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات، عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتاح على الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وقوقل بلاي.

وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص، بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بالتحول الرقمي.

ويبلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق أكثر من 2200 موثق وموثقة في جميع أنحاء المملكة، حيث نفذوا نحو 395 ألف عملية توثيق خلال 2020، ووفرت الخدمة على المستفيدين مراجعة كتابات العدل واستكمال أعمالهم بكل يسر وسهولة.

خدمة الموثق في نوفمبر 2020

31 ألف عملية توثيقية تشمل:

10 آلاف عملية إفراغ عقاري

20 ألف عملية توزعت إلى:

توثيق الوكالات

الإفراغ برهن والرهن العقاري

تصحيح الصكوك

فك الرهن

الإقرارات المالية

فسخ الوكالات

توثيق عقود الشركات

عمليات التوثيق خلال 2020