شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تساهم بـ 10% من رأس مال شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم عقد الجمعية التأسيسية لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية، اليوم الأحد بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد و بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية و قيادات الشركة القابضة ضمن بقية شركاء الشركة الجديدة.

أضاف وليد الرشيد لـ" الخليج 365" أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تساهم فى رأس مال الشركة الجديدة بنحو 10% من قيمة رأس المال فى إطار تنوع استثمارات الشركة وسعيها لتعظيم العائد من الاستثمار.

وتعد شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك وهى شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات المساهمة برقم 159 لسنة 198، ويتكون هيكل ملكيتها من شركة فوسفات مصر، الأهلى كابيتال القابضة، بنك الاستثمار القومى، هيئة الثروة المعدنية وشركات بتروجت، إنبى، غاز الشرق، أبو قير للأسمدة، الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة "وافكو" والشركة القابضة الكيماوية، وأن الغرض الأساسى من تأسيس الشركة هو تصميم وإنشاء وتشغيل وتنمية مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك وتسويقه وبيعه داخل وخارج مصر.

وتختص شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة بأعمال تسويق وبيع وتصدير الفوسفات المصرى، بأسعارعادلة وتوفير احتياجات السوق المحلى من خام الفوسفات من خلال المنتجين، وتسويق وبيع كافة أنواع الأسمدة التجارية، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال التصنيع والتداول واللوجستيات فى كافة مجالات وأنشطة إنتاج الفوسفات ومنتجاته.

ويُعد المشروع من أكبر المشروعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بمحافظة الوادى الجديد، وذلك لتصنيع حامض الفوسفوريك (كمرحلة أولى) والأسمدة الفوسفاتية كمرحلة ثانية من المشروع، كما تأتى أهمية هذا المشروع بمثابة إحياء لاستثمارات قديمة وإعادة الروح لمشروع فوسفات أبوطرطور (فوسفات مصر حاليا) واستغلال كافة التسهيلات والبنية التحتية الموجودة وهو ما يساهم إيجابياً فى خفض تكلفة المشروع.