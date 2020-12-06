شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت أدرين يشارك بحيتكس دبي.. والتاكسي الطائر وروبوت المطافي يجذبان الزوار (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشهد معرض جيتكس دبي في دورته الأربعين عرض العديد من نماذج من الروبوت المختلفة والتي يتم تسخيرها لخدمة البشر، ففي جناح مجموعة اتصالات تم عرض روبوت متخصص في تنفيذ المهام التي لا يستطيع القيام بها البشر مثل التصدي للإشعاع والحرائق الكبرى ومقاومة الأتربة وغيرها.

كما عرضت الشركة الروبوت العالمي ادرين وهو يتكلم ويتحدث مثل البشر ويجاوب على جميع الأسئلة الموجهة إليه، فضلا عن عرض التاكسي الطائر والذي مازال لم يصرح به عالميا ، على الرغم من تقديمه كنموذج تجريبي في الولايات المتحدة الأمريكية ، وتعمل الطائرة عبر تقنية 5G ويصل عدد ركابها إلى 4 إضافة إلى قائدها، إضافة إلى عرض أسرع طائرة لنقل البضائع في العالم.

وافتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض جيتكس 2020.

وتستضيف فعاليات معرض جيتكس في دورته الـ40 بمركز دبي التجاري العالمي 1200 شركة من 60 دولة، وتستمر حتى 10 ديسمبر، الجاري بمشاركة عمالقة صناعة التقنيات من حول العالم، كذلك مشاركة 350 متحدث في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد .

ويشهد المعرض عرض تقنيات وتطبيقات 5G والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كذلك أشهر الروبوتات العالمية وتقنية البلوكتشين، كما تستعرض حكومة دبي الذكية أحدث تقنياتها في هذا الاتجاه لخدمة المواطنين.

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد علق على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، إن معرض جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020 والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً.

وأضاف بن راشد أن الدولة أثبتت قدرتها على التأقلم و ستختتم عام 2020 بحدث عالمي وتبدأ عام 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبرى، مضيفا بالقول:" 2021 عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله".



اسرع طائرة لنقل البضائع بالعالم



التاكسي الطائر.



روموت كنترول روبوت