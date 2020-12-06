شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الطباعة: مبادرة صرف مستحقات المصدرين تخدم الشركات وتوقيتها جيد جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف وأحد المصدرين بجهود وزارة الصناعة والتجارة في إنهاء ملف مستحقات المصدرين، بمبادرة سداد 85% نقدا من هذه المستحقات، لافتا إلى أن توقيت المبادرة جيد جدا ويخدم الشركات المنتجة.

وأوضح جابر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن سداد هذه المستحقات سيجعل الشركات المصدرة لديها قابلية وقدرة أكبر خلال الفترة المقبلة للتركيز على استهداف أسواق تصديرية جديدة.

وأشار جابر إلي أن قطاع الطباعة والتغليف لدية فرص واعدة في السوق الأفريقي، في ظل اهتمام ودعم من وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع للارتقاء بصادرات هذا القطاع.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم التوصل مع البنوك لاتفاق لمنح المساندة التصديرية فورا، وعدم الانتظار لمدد طويلة، على أن يكون السداد 85% لرد المستحقات 1580 شركة منهم 500 شركة تقدمت للحصول على المساندة التصديرية وفق مبادرات رد المستحقات.