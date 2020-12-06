شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المصدرين: سداد مستحقات المصدرين يوفر سيولة للشركات ويحافظ على العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رجل الأعمال يسرى قطب وأحد المصدرين، بمبادرة سداد مستحقات المصدرين والتي أعلنت عنها الحكومة، مشيراً إلى ضرورة توفير السيولة للشركات المصدرة لمساعدتها خاصة وأن الشركات والمصانع سعت للحفاظ على العمالة خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشار في تصريحات خاصة، إلي أن هذه المبادرة مع السهولة والسرعة في تنفيذها ستوفر السيولة المطلوبة للشركات المصدرة، في ظل أزمة واضحة يعاني منها الجميع خلال أزمة كورونا.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن إجمالى عدد الشركات المتقدمة لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 1580 شركة موزعة على كافة البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير فقط.

وقالت إنه تم الإنتهاء من طلبات 845 شركة وجاري إصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات لـ 155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.

أوضحت جامع أن هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالى قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.