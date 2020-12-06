شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة قطاع الأعمال العام تعلن بدء تدريب العاملين بالشركات على برنامج التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة قطاع الأعمال العام تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning وذلك في إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها..

وجاءت البداية في شركتي كيما والمحاريث والهندسة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضمن 15 شركة تمثل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي للشركات التابعة للوزارة الذي يشمل 63 شركة ما بين تابعة وقابضة.

جانب من التدريب

ويشمل المشروع وحدات الإنتاج، المالية، الموارد البشرية، المبيعات، المشتريات، والمخازن، باستخدام تكنولوجيا شركة "ساب" العالمية التي تعاقدت معها القابضة للصناعات الكيماوية لتطبيق برنامج ERP لدى شركاتها، فيما يقوم بالتنفيذ شركة "فايبر مصر سيستمز" تحت إشراف "ساب" لتوفير أفضل وأحدث الممارسات العالمية في المجال وما تم الاتفاق عليه من سياسات وإجراءت تحكم إطار العمل.

ويسير المشروع في شركات القابضة الكيماوية وفقًا للمخطط الزمنى حيث شارفت المرحلة الثالثة على الانتهاء وهي (وضع النظام تحت الاختبار وتدريب العاملين) تمهيدًا للتشغيل الفعلي والتأكد من عدم وجود أي مشكلات تعيق العمل بالنظام الجديد يليه مرحلة الدعم الفني وتمتد لمدة عام كامل عقب انتهاء مرحلة التشغيل.

عمليات تدريب العاملين

وكان قد تم إنجاز عدة مراحل في المشروع أولها الإعداد والتحضير وتضمنت التخطيط وإعداد دستور عمل للمشروع ووضع خطط العمل المناسبة، ثم الاستكشاف وتحليل المتطلبات والتعرف على أفضل الممارسات وتطبيق المعايير الدولية واتباع السياسات والإجراءات الحديثة فى مجال صناعة الكيماويات.