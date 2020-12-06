شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية للنفط بالأسواق العالمية..و 2.2 % ارتفاعا لبرنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب أسبوعية، هي الخامسة لها علي التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة، يوم الجمعة، حيث ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت بنسبة 2.2٪ مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.6 % حيث جرت تسوية أسعار النفط عند 49.75 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 1.04 دولار أو ما يوازي 2.1% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46.48 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 84 سنتا أو ما يوازي 1.8% .

وحققت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الخامس، إذ اتفق منتجون كبار على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس كورونا على الرغم من أن القرار يأتي دون التوقعات وفقا لرويترز.

واتفقت أوبك وروسيا الخميس على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقا للفترة المتبقية من السنة.