تعرف على سعر "عيار 24" للذهب السعودى اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 6-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 221.84 ريال سعودى.
القواعد الحاكمة لأسعار الذهب لا يمكن التحكم فيها، ولا يمكن معرفة حركة مؤشر سعر الذهب سواء في مصر أو الخارج، وهنا غالبا تظهر المفاجآت، وخلال نوفمبر المنقضى تراجع الذهب في مصر 60 جنيها تقريبا، وفجأة وبدون مقدمات بدأت رحلة الصعود مجددا.
مفاجآت عدة قد تظهر في سوق الذهب خلال ديسمبر الجارى، في ظل توقعات بعدم استقرار سعر المعدن الأصفر عالميا، حيث يتجه الذهب للعودة لسيناريو الهبوط مجددا بنهاية هذا الشهر وفق التوقعات، وذلك بالتزامن مع اقتراب توزيع لقاح كورونا على الدول.
سعر الذهب عيار 24بنحو 221.84 ريال بما يعادل 59.14$سعر الذهب عيار 22 بنحو 203.35 ريال بما يعادل 54.21$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 194.11 ريال بما يعادل 51.74$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 166.38 ريال بما يعادل 44.35$ سعر الذهب عيار 14
بنحو 129.41 ريال بما يعادل 34.50$سعر الذهب عيار 12 بنحو 110.92ريال بما يعادل 29.57$ سعر أوقية الذهببنحو 6,899 ريال بما يعادل 1,839$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,553 ريال بما يعادل 413.96$
سعر كيلو الذهببنحو 221,839 ريال بما يعادل 59,135$
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