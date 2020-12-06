شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم تسوية مديونية شركات القابضة الكيماوية للغاز بقيمة 9.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم اليوم توقيع اتفاقية سداد مديونيات الغاز على شركات القابضة الكيماوية، لافتا إلى أن قيمة المديونية تصل لنحو 9.5 مليار جنيه .

وأوضح وليد محمد الرشيد لـ"الخليج 365" أنه سيتم إعطاء شركات الغاز 4 قطع أراضى، ونقل ملكيتها لهم بموجب ديونهم على شركات القابضة، حيث يقوم المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الاتفاقية اليوم مع مسئولى الغاز.

وأكد وليد الرشيد أن الاتفاقية تأتى في إطار مبادرات الحكومة لفض التشابكات بين مختلف الجهات، وسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال للكهرباء والبترول والتأمينات وغيرها من الجهات، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من هذه المديونية يرجع إلى الشركة القومية للأسمنت- تحت التصفية .

يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام نجحت خلال الفترة الماضية في التوصل لتسويات لديون الشركات لصالح مختلف الجهات ومنها بنك الاستثمار القومى والكهرباء والبترول، بحيث يتم جدولتها وسداد جزء من الميدوينات كاش وجزء بمبادلة قطع أراضى بعد تقييمها بمعرفة جهتين حكوميتين.