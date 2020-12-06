شكرا لقرائتكم خبر عن الريال السعودى يستقر اليوم الأحد 6-12-2020.. ويسجل4.07جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 6-12-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر. وأظهرت وثيقة من أرامكو السعودية أن شركة النفط الوطنية العملاقة رفعت سعر يناير لشحنات الخام العربي الخفيف المتجهة إلى آسيا ليزيد 0.30 دولار للبرميل فوق خام عمان/ دبي، مرتفعا بذلك 0.80 دولار عن ديسمبر. وحددت الشركة كذلك سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة في يناير ليصبح بزيادة 0.55 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، منخفضا 0.30 دولار للبرميل عن ديسمبر، بحسب الوثيقة. وأصبح سعر الخام المتجه إلى شمال غرب أوروبا دون برنت في بورصة إنتركونتننتال بمقدار 1.40 دولار للبرميل.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء. 4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء. 4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.07 جنيه للشراء. 4.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.09 جنيه للشراء 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.14 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء. 4.18 جنيه للبيع.

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