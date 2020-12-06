شكرا لقرائتكم خبر عن "بوبا" تتلقى تعميدها من "الأهلي التجاري" لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن تلقيها تعميد البنك الأهلي التجاري لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتبارًا من الأول من يناير 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن القيمة المبدئية لهذا العقد تتجاوز 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة للعام المالي 2019.

وبحسب البيان، هناك طرف ذو علاقة في هذا التعامل حيث يشغل زيد عبد الرحمن عبد الله القويز عضوية مجلس إدارة ولجنة المراجعة في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري.

وتتوقع الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 30.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 33.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى تراجع صافي نتائج الاكتتاب مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بإنخفاض قدره 13.1%. وكان هذا مدفوعًا بزيادة في تكاليف إقتناء الوثائق المؤجلة التي تم تحميلها على قائمة الدخل والمرتبطة بعجز الأقساط الناتج عن الارتفاع المتوقع في المطالبات المؤجلة إلى ما بعد الانتهاء من فترة الحظر المرتبطة بوباء كورونا.

كذلك حققت الشركة ارتفاعاً في صافي المطالبات المتحملة إلى 2.2 مليار ريال مقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.