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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «إكسبو الشارقة» يستعد لمعرضي «المفروشات» و«ترندز»

الشارقة: ”الخليج 365”

يستعد مركز إكسبو الشارقة لاستضافة النسخة الثانية من معرض «المفروشات 360» والنسخة الأولى من معرض ماركات الأزياء الفاخرة «ترندز 2020»، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر 2020، وسيشهد المعرضان مشاركة واسعة من كبرى الشركات الرائدة في صناعة وتصميم الأثاث المنزلي والمفروشات، إلى جانب حضور كبير لأهم العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال الأزياء والعطور.

ويقدم الحدثان فرصة تسوق رائعة للزوار، بما يتضمناه من عروض لمجموعة ضخمة من التصميمات الراقية من الإثاث المنزلي، ومختلف أنواع المفروشات، والمنتجات عالية الجودة، والتصاميم المتطورة والتقنيات المبتكرة، كالأثاث الذكي المتعدد الاستعمالات، والأجهزة المنزلية الحديثة، ومعدات وأدوات الحدائق، إلى جانب تقديم باقة واسعة من الأزياء العصرية والعطور الراقية، وآخر صيحات الموضة، والتي تقدمها أشهر دور الأزياء المرموقة.

زخم إضافي

وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن تنظيم معرضي «المفروشات 360» وماركات الأزياء الفاخرة «ترندز 2020»، سيشكلان زخماً إضافياً لمرحلة الانتعاش التي بدأ يشهدها قطاع تجارة التجزئة بإمارة الشارقة، إذ يسهم الحدثان في تعزيز تواصل الشركات العارضة مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وزيادة حركة المبيعات والشراء، خاصة في ظل العرض الكبير والتنوع الواسع في عدد المنتجات المقدمة سواء فيما يتعلق بمستلزمات الأثاث المنزلي والمفروشات أو منتجات الأزياء الفاخرة والعطور، والتي ستسعى الجهات العارضة إلى تقديمها وسط أسعار تنافسية وعروض جاذبة.

قدرة تنظيمية عالية

نوه سيف محمد المدفع، إلى أن القدرة التنظيمية المتميزة لمركز إكسبو الشارقة، تؤهله لاستضافة الحدثين بحرفية عالية سواء على صعيد تقديم التسهيلات للعارضين وتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والإعلامية، أو على صعيد العمل على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حرصاً على سلامة الجميع، والتي تشتمل على تعقيم المبنى بالكامل وصالات العرض والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة من قياس درجة الحرارة عند دخول المبنى، واعتماد كاميرات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة لضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية، وتهيئة قاعة انتظار، لتفادي الازدحام داخل المعرض، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز، وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم.

وسيتضمن المعرضان اللذان سيفتحان أبوابهما للزوار من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً مشاركة واسعة من كبرى العلامات التجارية التي تتطلع إلى تعزيز مبيعاتها من خلال تقديم أسعار تنافسية لزوار المعرض ومن أهمها: أرماني، وايروبوستال، وبيركينستوك، وجيفنشي، وإيف سان لوران، وكالفن كلاين، جوسي كوتور، و سكيتشرز، وناين ويست، وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية.