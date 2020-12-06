شكرا لقرائتكم خبر عن فلاي دبي توفر لمسافريها تأمين سفر متعدد المخاطر مجاناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبى: ”الخليج 365”

أعلنت فلاي دبي لها أنها ستوفر لمسافريها تأمين سفر جديد متعدد المخاطر وسيتم تطبيقه تلقائيًا على جميع الركاب الذين يشترون تذكرة فلاي دبي اعتبارًا من أول ديسمبر 2020.

المسافرون الذين يشترون تذكرة فلاي دبي سواء عبر الموقع الشبكي أو تطبيق الهاتف المتحرك أو عبر متاجر فلاي دبي أو مركز خدمة العملاء أو عبر من شركاء السفر سيحصلون تلقائيًا على تأمين السفر الجديد متعدد المخاطر دون أي تكلفة إضافية والذي تقدمه شركة (ايه اي جي ). بالإضافة إلى التغطية الشاملة ضد كوفيد-19، تغطي وثيقة التأمين ايضا كلاً من رحلات العودة ورحلات الاتجاه الواحد خارج بلد إقامة المسافرين.

وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: تبقى سلامة وصحة مسافرينا وطاقمنا على رأس أولوياتنا. سيوفر تأمين السفر متعدد المخاطر للركاب ثقة أكبر في السفر مع العلم أنه سيتم الاعتناء بهم في كل خطوة من رحلتهم. نتوقع أن يزداد الطلب على السفر خلال موسم العطلات الشتوية المقبل، وهذا سيمنح المسافرين المزيد من راحة البال.

وتعد الخدمة التي تقدمه فلاي دبي بالتعاون مع AIG Travel، صالحة اعتبارًا من أول ديسمبر 2020 لجميع الحجوزات، وتشمل المزايا الرئيسية لوثيقة التامين ما يلي:

• تغطية للنفقات الطبية الخارجية وعمليات الإجلاء في حالات الطوارئ تصل إلى 500،000 دولار صالحة لـ كوفيد-19 (وفقا لما هو موضح في الوثيقة) وحالات الطوارئ الطبية الأخرى أثناء السفر إلى الخارج

• ما يصل إلى 7500 دولار في حال إلغاء الرحلات أو تقليص التكاليف غير القابلة للاسترداد، بما في ذلك إذا كان المسافر أو أحد أقاربه (كما هو محدد في الوثيقة) غير قادر على السفر لأنه تم تشخيصه بفيروس كوفيد-19 قبل موعد مغادرة الرحلة المحدد، أو لأسباب أخرى.

• ما يصل إلى 150 دولارًا في اليوم للشخص الواحد للحجر الصحي في الوجهة، بحد أقصى 14 يومًا متتاليًا

• تغطية المتعلقات الشخصية ومتاعب السفر والإلغاءات المتعلقة بإغلاق المجال الجوي والحوادث الشخصية والرياضات الشتوية وغيرها.