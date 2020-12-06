شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تطلق «ترميز» لتأمين مخزون الدواء والمستلزمات الطبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أطلقت هيئة الصحة في دبي نظام «ترميز»، وهو النظام الأكثر تطوراً والمتوافق مع أفضل المعايير العالمية المعمول بها في شأن المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والأدوية. ويوفر دقة عالية في مراقبة ومتابعة ودراسة احتياجات «صحة دبي» المستقبلية من هذا المخزون الحيوي، إضافة إلى أهمية النظام نفسه في تأمين المخزون الاستراتيجي عند مستوياته المطلوبة.

جاء ذلك ضمن مشاركة الهيئة في معرض جيتكس 2020، بالتعاون المثمر مع «دبي الذكية». ويستند النظام الجديد إلى مجموعة من التقنيات الذكية فائقة المستوى، يتم من خلالها ترميز جميع المستلزمات الطبية والأدوية، وهو ما يمكن الهيئة من مراقبة ومتابعة حركة المستلزمات والدواء، ومن ثم وقف أي هدر محتمل في عمليات الصرف أو الاستخدام، حيث يقوم النظام الجديد بتحديد الاحتياجات الفعلية للمنشآت الطبية التابعة للهيئة من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات، إلى جانب تحديد مستوى الاستفادة من كل عنصر يتم صرفه، سواء كان من المستلزمات أو الدواء.

في الوقت نفسه تم ربط نظام «ترميز» بـ225 شركة عالمية ومحلية رائدة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، ممن تتعامل معها الهيئة، وهو ما يمثل تبسيطاً لإجراءات التعامل مع الشركات كافة، فضلاً عن أهمية النظام في تتبع تواريخ الصلاحية لكل مستلزم ودواء بشكل أكثر دقة.

كما يمكن النظام، هيئة الصحة بدبي، من دراسة الاحتياجات المستقبلية، وبالتالي يسهم في دعم اتخاذ القرار داخل الهيئة، في الوقت الذي يساعد فيه الكادر الطبي على تحديد احتياجاته اللازمة ومن ثم توفيرها، سواء كان ذلك للعمليات الجراحية أو الأعمال اليومية الأخرى في مختلف الأقسام التخصصية.

يعزز تحولات الهيئة وأهدافها في مجال التقنيات والذكاء الاصطناعي حميد القطامي

وأوضح حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي، أن «ترميز» يمثل نقلة نوعية في إدارة عمليات المخزون الاستراتيجي للهيئة من المستلزمات الطبية والأدوية، كما يُعد تعزيزاً مهماً لتوجهات الهيئة وأهدافها الرامية إلى إدارة الشأن الطبي وكل ما يتصل به، من خلال أحدث التقنيات المعتمدة والذكاء الاصطناعي.

وأكد القطامي قيمة وأهمية القدرات الهائلة التي تمتلكها دبي، وتمكنها من تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض الدولية الكبرى في جميع الظروف، لافتاً إلى أن نجاح دبي في تنظيم حدثها السنوي (جيتكس 2020) بهذا المستوى من المشاركات، يشير بوضوح إلى حالة الاستقرار، وما تتسم به من قوة في التصدي لجائحة كوفيد ـ 19.