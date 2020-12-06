شكرا لقرائتكم خبر عن مدير فولكسفاجن يتوقع السيارات ذاتية القيادة بالسوق من 2025-2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاجن، أكبر صانع سيارات في العالم من حيث المبيعات، في تصريحات صحفية إنه يتوقع أن تصبح السيارات ذاتية القيادة جاهزة للبيع بين 2025 و2030.