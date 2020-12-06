شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الزوار فقط.. تباعد أجنحة العارضين بفعاليات جيتكس دبى لمواجهة كروونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طبقت إدارة معرض جيتكس للتقنية، مجموعة من الإرشادات الصحية تنفيذا لتعليمات سلطة حكومة دبي ومنظمة الصحة العالمية ترتكز على مبدأ التباعد الاجتماعي لحماية الزائرين من مخاطر عدوى الإصابة بفيروس كورونا، على رأسها فحص درجة الحرارة وتطبيق المعاملات غير التلامسية ، والتأكد من ارتداء جميع رواد المعرض ماسكات طبية وحمل تصاريح الدخول حتى لا يتعرض المخالف لغرامة تصل إلى 3 آلاف درهم إماراتي.

وإجراءات التباعد لم تكن لزائري المعرض العالمي فقط، ولكن شملت أيضا أجنحة الشركات، حيث تمت مراعاة تباعد أجنحة العارضين بمسافات محددة مع انخفاض حجم الشركات العارضة إلى 1200 شركة.

وتعهدت أيضا بتوزيع أدوات مطهرة، وتعقيم قاعات المؤتمر من حين لآخر مع اشتراط وجود مسافة فاصلة بين كل شخص وآخر لا تقل عن مترين، واتباع كافة إرشادات النظافة العامة فى جميع منافذ بيع المأكولات والمشروبات ودورات المياه، كما ستقوم أيضا باحتساب كثافة عدد الزوار لحظيا داخل القاعات.

وشددت إدارة المعرض أيضا على ضرورة تجنب المصافحات الشخصية وتبادل كروت الأعمال، وضمان تغير معدل دوران الهواء داخل القاعات بواسطة أجهزة شفط مركزية بمعدل 8 مرات يوميا.

كما تم تجهيز غرف لعزل الحالات المشتبه فى إصابتهم بالفيروس ومعالجتهم طبقا لبروتوكول هيئة الصحة بدبي DHA، وإقامة عيادات لاجراء مسحات طبية PCR عند الضرورة.

يشار إلى أن دورة 2019 جذبت أكثر من 100 ألف زائر وأتاحت الفرصة لأكثر من 4500 شركة ومبتكر ينتمون إلي 140 دولة بعرض منتجاتهم وخدماتهم وأفكارهم.



إجراءات احترازية في جيتكس



تباعد الشركات المشاركة بالمعرض



تباعد الشركات المشاركة