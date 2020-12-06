شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع سعر بيع الخام إلى آسيا فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة من أرامكو السعودية أن شركة النفط الوطنية العملاقة رفعت سعر يناير لشحنات الخام العربي الخفيف المتجهة إلى آسيا ليزيد 0.30 دولار للبرميل فوق خام عمان/دبي، مرتفعا بذلك 0.80 دولار عن ديسمبر.