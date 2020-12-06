غداً.. آخر موعد لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات حجز وحدات منخفضى الدخل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزير الإسكان: استمرار شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات حجز وحدات متوسطى الدخل فقط حتى 21/12/2020 مى عبدالحميد: بيع 402766 ألف ‎كراسة شروط.. و 266652 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز.. و214 ألفا سجلوا بياناتهم إلكترونيا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن غداً الإثنين 7/12/2020، هو آخر موعد لشراء كراسات شروط وسداد مقدمات الحجز لوحدات منخفضى الدخل بإعلان المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" بعدد 100 ألف وحدة (لمنخفضى الدخل)، مشيراً إلى أنه سيتم مد فترة رفع المستندات إلكترونيا فقط لوحدات منخفضى الدخل على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى، حتى يوم الإثنين 21/12/2020، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات من منخفضي الدخل .

وأكد وزير الإسكان، استمرار شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى لمدة أسبوعين، لمن يرغب فى التقدم لحجز الـ٢٥ الف وحدة إسكان لمتوسطى الدخل بالإعلان، لتصبح حتى يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 بدلاً من غد الإثنين 7 ديسمبر 2020.

وأوضـحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا المد جاء استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد الحجز نظراً لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة.

وأشارت إلى أنه حتى الآن بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ما يزيد على ٤٠٢٧٦٦ ألف ‎كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على عدد ٢٦٦٦٥٢ ألف مواطن، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يصل إلى ٢١٤ ألف مواطن.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على اقتراح الصندوق بزيادة الحد الأقصى للدخل بمحور متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين ) لطرح وحدات للعملاء من متوسطي الدخل بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات لها، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن، حيث وافق المجلس على أن يصبح المتقدم من متوسطي الدخل للأسرة لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله على 168 ألف جنيه سنوياً )بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً(، وعن 120 ألف جنيه سنوياً للأعزب )بما يعادل 10 ألاف جنيه شهرياً(وذلك بدلاً من الحدود السابق الإعلان عنها بكراسة الشروط التى نصت على أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادره عن 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة )بما يعادل 9 آلاف جنيه شهرياً(، وعن 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب )بما يعادل 7 آلاف جنيه شهرياً.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية(سكن لكل المصريين ) للتقدم في 1 نوفمبر 2020، وذلك فى عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.

وقالت إنه فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل، فقد تم إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة.

من ناحية أخرى، ناشدت مي عبدالحميد، كافة المواطنين بضرورة الإطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط، مؤكدة على التـزام الحاجزين بإتمام الحجز على الموقع الإلكتروني كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط من حيث التسـجيل والتقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية ورفع المُستندات المطلوبة، وعدم التعامل وفقاً لأي معلومات أخرى غيـر تلك المُتاحة بالقنوات الرئيسية المُتعامل معها الصندوق، وأنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو اى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.