شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: متوسط صادرات الخام حوالى 2.8 مليون برميل فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقى، اليوم الأحد، إن متوسط صادرات الخام حوالي 2.8 مليون برميل في ديسمبر، مضيفا أن ميزانية العراق للعام 2021 ستفترض أن سعر الخام 42 دولارا للبرميل.