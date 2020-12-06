شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلية للتأمين تُعلن نفاذ صفقة اندماجها مع اتحاد الخليج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج المُوقعة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، بنهاية يوم الخميس الماضي الموافق 3 ديسمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه بموجب نظام الشركات، أصبح قرار الاندماج نافذاً، وانتقلت جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج التي ستستمر في الوجود وسوف تنقضي شركة الأهلية تبعاً لذلك.

ونتيجة لصفقة الاندماج سيتم إلغاء جميع أسهم شركة الأهلية وستقوم شركة اتحاد الخليج من خلال زيادة رأس مالها بإصدار 7.947 مليون سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي الشركة الأهلية المقيدين في سجل مساهمي شركة الأهلية لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول في يوم الخميس بتاريخ 3 ديسمبر 2020.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة اتحاد الخليج على زيادة رأس المال من 150 مليون ريال إلى 229.474 مليون ريال، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

وذكرت الشركة، في بيان سابق، أن الزيادة في رأس المال كانت عن طريق إصدار 7.94 مليون سهم عادي، بغرض دمج الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول الشركة الأهلية للتأمين التعاوني والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية العام الماضي، أعلنت شركة الأهلية للتأمين التعاوني عنقيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.