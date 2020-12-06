شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مليار درهم استثمارات بنوك أبوظبي في سندات الدين خلال 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة الاستثمارات التي ضختها بنوك أبوظبي في سندات الدين 19 مليار درهم خلال 9 أشهر من عام 2020، مما أسهم في زيادة رصيدها التراكمي في هذه الإدارة الاستثمارية إلى 201.5 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويعد الاستثمار في السندات من أكثر أوجه الاستثمار المفضلة للقطاع البنكي في دولة الإمارات، نظراً لعوائدها المضمونة وانعدام نسب المخاطرة، مقارنة مع بقية الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن بنوك أبوظبي حافظت على استراتيجية واضحة للاستثمار في سندات الدين طوال الفترة الماضية وهو ما بدا جلياً، من خلال تواصل نمو مؤشر هذا النوع من الأدوات الاستثمارات خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري.

وكان الرصيد الإجمالي لاستثمارات بنوك أبوظبي في السندات بلغ 182.5 مليار درهم في نهاية عام 2019، قبل أن يرتفع إلى 187.7 مليار درهم في يناير 2020، ثم إلى 191.3 مليار درهم في فبراير من العام ذاته.

ومع نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي رصيد بنوك أبوظبي في السندات نحو 193.4 مليار درهم، ثم قفز إلى 199.7 مليار درهم في يوليو، وواصل الارتفاع إلى 201.8 مليار درهم في أغسطس قبل أن يستقر الرصيد عند مستوى 201.5 مليار درهم في سبتمبر.

(وام)