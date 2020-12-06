شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد.. ولحم الضأن بـ140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 6-12-2020 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، والتي جاءت كالتالي: اللحوم الكندوز 110-130 جنيها للكيلو. البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها للكيلو. السجق 110-140 جنيها للكيلو. الكبدة الكندوز 110-140 جنيها للكيلو . البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها للكيلو. اللحم المفروم العادي 110-125جنيها للكيلو. الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها للكيلو. اللحوم الضأن 120-140جنيها للكيلو. اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

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