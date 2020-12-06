شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. طن الحديد بـ 1060-11100 جنيه تسليم المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن جميع خامات البناء تشهد استقرارا فى السعر، اليوم الأحد 6-12 - 2020.

وتراوحت أسعار حديد التسليح بين 10600 - 11100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.

وسجلت أسعار الأسمنت 650-680 جنيه للطن تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن شركات الحديد أعلنت زيادة أخرى لأسعارها بقيمة 500 جنيه للطن، اعتبارا من 27 نوفمبر الجارى، وتعتبر هذة الزيادة هى الثانية فى أسبوع واحد ليبلغ إجمالى الزيادة 1000 جنية للطن خلال شهر نوفمبر وحتى 27 أكتوبر.